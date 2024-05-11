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بعد ساعات من دعوات اخلاء وتهجير الفلسطينيين نحو غرب غزة..

جيش الاحتلال يبدأ عدوانا واسعا على جباليا ومخيمها

جيش الاحتلال يبدأ عدوانا واسعا على جباليا ومخيمها
السبت ١١ مايو ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

بدأ جيش الإحتلال عدوانا واسعا على مدينة جباليا ومخيمها شمال قطاع غزة بعد ساعات من دعوات وجهها للسكان الفلسطينيين بالاخلاء والتهجير نحو غرب مدينة غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

واكدت المصادر الفلسطينية ان جيش الاحتلال بدأ باجتياع واسع لكل من جباليا ورفح، ودير البلح، والنصيرات، بالتزامن مع اقفال المعابر امام المصابين والمساعدات الانسانية وقصف هستري مكثف من الجو والبر على محيط مراكز الإيواء وسط مخيم جباليا شمال القطاع، ما ادى الى وقوع مجزرة في شرق مخيم جباليا.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي شارع السكة شرق جباليا، ودمر عشرات المباني. وتطلق آليات جيش الاحتلال النار على شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ولا زال جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمرا بعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ليرتكب مجزرة جديدة في بلدة الزوايدة وسط القطاع إثر قصف منزل عائلة الخطيب، ما أدى الى استشهاد أكثر من 10 أشخاص، وجرحِ آخرين.

في هذه الاثناء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نحوَ 300 فلسطيني نزحوا من الأحياء الشرقية لمدينة رفح جنوبي قطاعِ غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن الفلسطينيين ومنذ صدور أوامر الإخلاء في السادس من الشهر الجاري نزحوا الى منطقة المواصي شمال غرب مدينة رفح المكتظة بنحو مليون و400 ألف شخص.

ووفق أرقام الأمم المتحدة فقد نزح غالبية الفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل نحوِ 7 أشهر.

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