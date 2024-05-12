أوتشا: المواد الغذائية ستنفد في جنوب غزة نتيجة إغلاق المعابر

العالم - فلسطين

وأشار "جورجيوس بتروبولوس" في مقطع مصور على منصة إكس إلى الوضع الإنساني المتدهور بقطاع غزة نتيجة إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى رفح، أو عدم أمانها.

وقال: إن المواد الغذائية المخصصة للتوزيع جنوب غزة لدى برنامج الأغذية العالمي والأونروا ستنفد یوم الاحد، مطالبا بإدخال فوري للمساعدات والوقود.

وفي السادس من مايو/أيار الماضي، أعلن الكيان الصهيوني بدء عملية عسكرية في رفح ووجهت تحذيرات لنحو 100 ألف فلسطيني بإخلاء شرق المدينة قسرا.

وصباح الثلاثاء السابع من الشهر ذاته، سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع.