فيديو خاص: مستشفيات غزة تحتضر!!

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في دير البلح وسط قطاع غزة، إن قطاع غزة أمام خطر حقيقي، حيث لا تعمل فيه سوى أربعة مستشفيات وهي مستشفى شهداء الأقصى والمستشفى الكويتي ومستشفى كمال عدوان ومستشفى المعمداني، وهذه المستشفيات أيضا لا تعمل بالطاقة الكاملة لها ومهددة بالخروج عن الخدمة بسبب اغلاق كيان الاحتلال لمعبر رفح ومنعه دخول أي مساعدات للقطاع.

وأضاف، أن هذه المستشفيات أطلقت نداء استغاثة عاجل إلى المنضمات الدولية من أجل ادخال الوقود والمستلزمات الطبية لهذه المستشفيات خشية خروج هذه المستشفيات عن الخدمة، بالأخص أقسام الاستقبال والطوارئ بسبب توافد العدد الهائل من الجرحى والمرضى، ما يتطلب كوادر بشرية ومستلزمات طبية أكبر وتشغيل محطات الكهرباء بشكل مستمر حتى يتم تقديم الخدمة فيها.

هذا وبدأ جيش الاحتلال عدوانا واسعا على مدينة جباليا ومخيمها شمال قطاع غزة بعد ساعات من دعوات وجهها للسكان بالإخلاء والتهجير نحو غرب مدينة غزة.



كما بدأ جيش الاحتلال بدأ باجتياح واسع لجباليا ودير البلح، والنصيرات، بالتزامن مع اقفال المعابر وقصف هستري مكثف جوا وبرا على محيط مراكز الإيواء وسط المخيم، ما ادى الى وقوع مجزرة وتدمير عشرات المباني.

كذلك قصفت قوات الاحتلال شمال مدينة بيت لاهيا شمال القطاع. وكان الجيش الاسرائيلي أمر النازحين في رفح بإخلاء أماكنهم والتوجه إلى منطقة المواصي، في إشارة الى عزمه توسيع اجتياحه للمدينة.