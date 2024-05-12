شاهد.. قصف إسرائيلي جنوني على شمال قطاع غزة

العالم - خاص بالعالم

قصف جوي ومدفعي يأتي في اطار عملية اجتياح اعلن عنها جيش الاحتلال لجباليا، بالتوازي مع عمليتي رفح، وحي الزيتون في مدينة غزة، تحت غطاء من الغارات المكثفة والقصف المدفعي، اسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى وتشريد مئات آلاف النازحين.. عدوان عنيف لم يستثن وسط القطاع، وتحديدا النصيرات والزوايدة ودير البلح.

ورغم التوغلات الإسرائيلية في القطاع من جنوبه إلى شماله، فإن المقاومة الفلسطينية تمكنت من توجيه ضربات لاهداف داخل كيان الاحتلال، وقصفت مدينة عسقلان بصاروخين موقعة اصابات في صفوف الاسرائيليين، بعد قصفها مدينة بئر السبع يوم الجمعة.

وفي اطار التصدي للقوات المتوغلة، اكدت كتائب القسام أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في محور التقدم شرق مخيم جباليا.

ونشرت القسام، مشاهد لاستهداف قوات الاحتلال بقذائف الهاون وإخلاء المروحيات الإسرائيلية لقتلى وجرحى سقطوا في معارك بجنوب حي الزيتون، كما نشرت القسام صورا لقصف قوات الاحتلال في محور نتساريم بمنظومة الصواريخ رجوم بالتعاون مع كتائب الشهيد جهاد جبريل.

اما سرايا القدس، فقد اعلنت قصف القوات الاسرائيلية المتوغلة شرقي رفح برشقة صاروخية، وسط استمرار الاشتباكات العنيفة بالمدينة.

ومع كل هذه المعارك، لم يقر جيش الاحتلال سوى بمقتل جندي واحد في معارك حي الزيتون، محذرة من أن حماس اعادت تنظيم قواتها في مدينة غزة.