"كوميديا بايدنية" نتنياهو ينفجر ضحكا!

العالم - الإحتلال

والتأم "الكابينت" للمصادقة على خطط لاستمرار العدوان على رفح جنوبي قطاع غزة، وخلال الجلسة، وجّه بعض الوزراء انتقادات لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب تغريدته عبر منصة إكس، والتي أشار فيها إلى أن بايدن يُحب حماس، من خلال كتابة اسميهما وبينها رسم قلب حُب، إلا أن الوزير لم يشعر بأن هناك مشكلة في ما كتبه، وفق ما أورده موقع "واينت" العبري يوم الجمعة، بل ودعا وزراء آخرين للانضمام إليه.

وبدأ النقاش عندما ادعى بن غفير "أننا نأكل السمك الفاسد، ونُطرد من المدينة"، في إشارة منه إلى أن [إسرائيل] سمحت بدخول مساعدات إنسانية من ناحية، ومع ذلك قد يتم تأخير شحنات أسلحة.

واقترح بن غفير تقليص المساعدات الإنسانية "طالما أن الاسرى لا يتلقون أي شيء" منها على حد تعبيره، مضيفاً "علينا التحدّث مع الأميركيين باحترام، ولكن أن نوضح أنه إذا كانت هناك عقوبات علينا، فستكون هناك مساعدات إنسانية أقل".

وفتحت أقوال بن غفير نقاشاً بين الوزراء حسب "واينت"، بدأه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على الشكل التالي:

سموتريتش لبن غفير: "التحدث باحترام مثل تغريدتك؟".

بن غفير: "في الواقع كتبت بلطف شديد، مقارنة بما يعتقده معظم الإسرائيليين بشأن السلوك غير المسبوق تجاهنا".

الوزيرة غيلا جمليئيل: "حتى أنه (أي بن غفير) رومانسي وأضاف قلبا".

في هذه اللحظة، انفجر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالضحك.

بن غفير: "يجب زيادة مثل هذه التغريدات. وأتوقع أن ينضم إليّ جميع وزراء الحكومة. هناك دعم لما قلته ليس فقط من قبل (دونالد) ترامب الذي قال أشياء مهمّة للغاية، ولكن أيضا من قبل بعض الديمقراطيين".

الوزير غادي آيزنكوت: "من الجيّد أخذ نفس عميق وإبداء الكثير من الاحترام لرئيس الولايات المتحدة".

بن غفير: "من الجيّد إرسال رسالة مفادها أنه حتى في الولايات المتحدة هناك أغلبية ضد بايدن".

وأثارت تغريدة بن غفير حول بايدن أمس، جدلا واسعا، وانتقادات لاذعة في الساحة السياسية الإسرائيلية. ولاقت انتشارا وتفاعلا واسعا عبر منصة "إكس"، حيث عُرضت أكثر من 10 ملايين مرة منذ الأمس وحتى صباح اليوم.

وعلّق رئيس المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد عبر منصات التواصل أمس قائلا "إذا لم يقم نتنياهو بإقالة بن غفير اليوم، فإنه يعرّض للخطر كل جندي في الجيش الإسرائيلي وكل مواطن في [إسرائيل]".

وهاجم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بن غفير دون ذكر اسمه، خلال خطاب له أمس في مراسم ما يُسمى إسرائيليا "يوم الانتصار على ألمانيا النازية".

وقال هرتسوغ: "حتى عندما تكون هناك خلافات ولحظات مخيبة للآمال بين الأصدقاء والحلفاء، هناك طريقة لتوضيح الخلافات. من الضروري تجنب التصريحات والتغريدات التي لا أساس لها من الصحة، وغير المسؤولة، والمُهينة، التي تضر بمصالح الأمن القومي لإسرائيل".

وكان بايدن قد قال، أول أمس الأربعاء، إن القنابل التي زودت بها الولايات المتحدة "إسرائيل" وتوقفت الآن عن إرسالها إليها استخدمت في قتل المدنيين الفلسطينيين، مهددا بوقف شحنات بعض الأسلحة إلى [إسرائيل] في حال قررت المضي في اجتياح مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأضاف بايدن في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأميركية، عندما سئل عن القنابل التي تزن الواحدة منها ألفي رطل (907 كيلوغرامات)، والتي كانت واشنطن ترسلها إلى [إسرائيل]:"لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل وغيرها من الطرق التي يستهدفون بها المراكز السكانية"مضيفا"[إسرائيل] لن تحصل على دعمنا إذا دخلت المراكز السكانية في رفح".