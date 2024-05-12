إيران تعتزم إطلاق خطوط نقل بحري من جزيرتي قشم وكيش إلى دبي وعمان

العالم – إيران

وقال حجةالله عبدالملكي، خلال تصريحات له اليوم: "إن تطوير السياحة البحرية ونقل الركاب البحري في المناطق الحرة في البلاد يعد أمراً ضرورياً، ولذلك يكون على جدول أعمال المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة".

وقال: "إن جزيرتي قشم وكيش تتمتعان بإمكانية مد خطوط بحرية إلى الدول الواقعة على الشواطئ الجنوبية للخليج الفارسي.. وفي هذا الصدد، بالإضافة إلى تطوير الخطوط البحرية الداخلية، نخطط لإطلاق خطوط السفر والترفيه من جزيرتي كيش وقشم إلى وجهات دبي وعمان".

وتابع: "وفقا لطلب رأس مال القطاع الخاص، سنشهد في المستقبل القريب إطلاق هذه الخطوط البحرية الدولية، يليها ازدهار السياحة البحرية في منطقة الخليج الفارسي، بمركزية إيران".

وصرح هذا المسؤول في منظمة المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة في إيران: "في العام الماضي، تم تقديم أكثر من 100 حزمة استثمارية بقيمة مليار يورو لمستثمري القطاع الخاص في مجال صناعة السياحة من قبل منظمة المناطق الحرة".

وأكد مستشار الرئيس الإيراني أن المناطق الحرة أصبحت مكاناً آمناً لمنع هجرة رؤوس أموال البلاد إلى الخارج، وقال: "من ناحية أخرى، أصبح وجود السياح المحليين والأجانب في المناطق الحرة أيضاً أساساً لازدهار البلاد والنمو الإقتصادي".