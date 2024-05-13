شاهد.. ماذا فعلت كمائن المقاومة في غزة بقوات الاحتلال؟

العالم - خاص بالعالم

فيما يتشبث جيش الاحتلال بعملية رفح خرجت صحيفة يديعوت أحرنوت لتكشف في تحليل عسكري عن أن المقاومة الفلسطينية بدأت تستعيد السيطرة على المناطق التي تركت دون حراسة في قطاع غزة.

الأمور لم تتوقف عند ذلك حيث كانت المقاومة قد نفذت سلسلة من العمليات والكمائن ضد قوات الاحتلال وكبدته خسائر فادحة.



وفي السياق بثت القسام تسجيلا مصورا لاستهداف إحدى الدبابات من طراز ميركافا، حيث أسقطت قذيفة مضادة للدروع بواسطة طائرة مسيرة على الدبابة شرق مخيم جباليا.

كما وأعلنت القسام تنفيذ عملية مركبة قرب موقع المبحوح شرق مخيم جباليا، حيث استهدفت دبابة ميركافا بقذيفة الياسين، وأضافت أنه وبعد هروب جنود الاحتلال الموجودين في المكان إلى منزل مفخخ أعد مسبقا، تم تفجيره وإيقاع القوة بين قتيل وجريح.

وفي عملية مركبة أخرى، فجّر مقاومون عبوة رعدية بقوة إسرائيلية خاصة، واستهدفوا ناقلة جند بقذيفة تاندوم شرق جباليا، مما أسفر عن إيقاع القوة بين قتيل وجريح، وفقا لما أعلنته القسام.

واشتركت سرايا القدس وكتائب القسام في تنفيذ قصف بقذائف الهاون من العيار الثقيل على تجمعات لقوات الاحتلال في حي الزيتون.

كما أعلنت القسام أنها قصفت مدينة عسقلان ومستوطنة سديروت برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين.



وفي جنوب القطاع، قالت كتائب القسام إنها استهدفت جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة داخل معبر رفح البري بقذائف الهاون على دفعتين منفصلتين. كما أعلنت سرايا القدس أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل جنود الاحتلال وآلياته في حي الشوكة شرق رفح.

وبعد هذه السلسة من عمليات المقاومة اعترف جيش الاحتلال بتكبده أفدح إصابات منذ بدء العدوان على غزة وقال إن خمسين من ضباطه وجنوده أصيبوا خلال المعارك في قطاع غزة في يوم واحد، مما يرفع العدد المعلن لجرحاه منذ بداية الحرب إلى أكثر من ثلاثة آلاف واربعمئة مصاب، بينهم أكثر من خمسمئة إصابة خطيرة.