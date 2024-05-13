الأزهر يصدر بيانا بعد تحرك مصري ضد كيان الاحتلال

العالم-مصر

وقال في بيان على حسابه الرسمي في "إكس": "يرحب الأزهر الشريف بالخطوة التي أعلنت عنها جمهورية مصر العربية باعتزامها التدخل لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية".

وأكد البيان دعم الأزهر الكامل "للقيادة السياسية في هذه المبادرة التي تليق بمكانة مصر وتاريخها المديد والمشرف من إطار دعم القضية الفلسطينية، وإحقاق حق الفلسطينيين وإزهاق باطل الظالمين المعتدين، وإعلاء لموقف الشعب المصري الداعم لصمود إخوانه في قطاع غزة".

كما طالب الأزهر في البيان الجميع "بممارسة أقصى درجات الضغط السياسي والعالمي والشعبي من أجل وقف شلالات الدماء، ومحاصرة إسرائيل سياسيا واقتصاديا، ومحاكمتها على جرائمها التي درجت على اقترافها منذ أكثر من 75 عاما في حق الشعب الفلسطيني، ووضع حد للمجازر الحديثة، التي لم تتوقف على مدار الساعة ولمدة تجاوزت الـ220 يوما متصلة".

وكانت قد أعلنت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس الأحد، عن اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.