مراسلة العالم من جيل مابعد النكبة تكشف عن سر فلسطيني في سوريا

العالم - مراسلون

بعد نكبة الـ٤٨، وما تبعها من نزوح وتهجير، حمل الفلسطيني وطنه في قلبه، وخلق واقعاً يقارب جو بلاده من خلال مخيمات الشتات، وأصبحت المخيمات جزء من حياة الفلسطيني بأشكالها الثقافية والمجتمعية والسياسية، كما شكلت هذه المخيمات جزء هاماً في الحراك الفلسطيني المقاوم.

وقال محمد فارس وهو شيخ التراث الفلسطيني:"نحمد الله اننا في سوريا التي تأخذ القضية الفلسطينية کهم سوري علی عاتقها وموقف سوري تاريخي سهل لنا ان نمارس حقوقنا النضالية والمقاومة والسياسية وکل شيء نستطيع به ان ندافع عن ارضنا".

وقال مريم قبلاوي وهي مسؤولة شؤون المرأة في مخيم جرمانا:"نحن نسعی الی تثقيف الاجيال من خلال المدارس ونذکر دائماً کي لانسی حقنا بفلسطين الذي هو وطننا والذي اغتصب منا، دائماً ننوه الی موضوع التراث حيث تسعی "اسرائيل" سرقة تراثنا مثلما سرقت أسماء المدن وغيرتها".

لم تنفصل معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سورية عن معاناة إخوانهم السوريين، وكانت المخيمات الفلسطينية هدفاً للحرب الارهابية، التي استهدفت بشق كبير منها القضيه الفلسطينية مع وجود النسبة الاكبر من فلسطينيي الشتات في سوريا، ليكون الشعب الفلسطينين على موعد ثاني من التهجير وحصلت النكبة الثانية.

وقال عضو اللجنة المرکزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سليمان لقناة العالم:"اليوم الارهاب لعب لعبة کبيرة باتجاه تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ماتبقی من اللاجئين الفلسطينيين في الشتات الی أوروبا وغرب اميرکا لانهاء القضية وتصفيتها بشکل کامل ولکن ما حصل کان العکس، مازال الفلسطيني في مخيمات سوريا ومخيمات لبنان متشبثين ومتمسکين بوطنيتهم بأرضهم بعقيدتهم".

وقال مسؤول منظمة الشبيبة في مخيم جرمانا علاء اسماعيل:"استهداف المخيمات الفلسطينية هو من أجل مسح القضية الفلسطينية من الوجود لکي لاينشأ الاطفال علی هذه الهوية".

ما يجهله العدو الصهيوني انه لن يتمكن من انهاء القضية الفلسطينية مهما قتل ودمر.. هذا شعب يحمل وطنه معه اينما حل، المخيمات الفلسطينية في سوريا جزء من الصراع الازلي مع الكيان الإسرائيلي وقدمت التضحيات والدماء مؤخراً في معركة طوفان الاقصى.

وتقول مراسلة العالم في سوريا دارين فضل:"نحن ننتمي لجيل ما بعد النکبة راهنوا علينا أننا سننسی وانا اقولها من أحد مخيمات الشتات الفلسطيني في سوريا وکفلسطينية سورية ومن منبر قناة العالم، اقولها باسم کل فلسطينيي سوريا، اننا أهل الارض واننا عائدون مع کل الاحرار والمقاومين في العالم".