السيد نصرالله يعلن ان جبهات المقاومة والضفة مکملة لجبهة غزة، وروسيا تعلن مقتل مئات العسکريين الاوکرانيين

العالم - بانوراما

في الملف الأول، قال السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله إنّ جبهات لبنان واليمن والعراق وإيران والضفة الغربية المحتلة مكملة لجبهة غزة.

كما أكد أنّ الأحداث في غزة وضعت العالم أمام حقيقة أنّ هناك أحداثاً في المنطقة يمكن أن تجرّ الأمور إلى حرب إقليمية.

وحول جبهة الإسناد اللبنانية لفت أمين عام حزب الله إلى أنها باتت تفرض معادلات هامة، وهي تملك الإمكانات وتطوّر قدراتها لتردّ على الاعتداءات الإسرائيلية.

اما الملف الثاني فأشار برنامج بانوراما الی ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية حيث دمرت دفاعاتها الجوية ستة عشر صاروخاً موجّهاً، وإحدى وثلاثين طائرةً مسيّرة أطلقتْها أوكرانيا على الأراضي الروسية ليلاً.

وقالت الوزارة إنّ قواتها تمكنت من القضاء على أكثر من ألف وأربعمئة وخمسين عسكرياً أوكرانياً وتدمير عشرات الدبابات والمدرّعات وإسقاط عشرات الصواريخ والمسيّرات خلال المواجهات في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

من جانبها أقرت أوكرانيا بالتقدم الذي حققته القوات الروسية في منطقة خاركيف شمال شرقي البلاد، واعترف الجيش الأوكراني بأن روسيا حققت نجاحات تكتيكية في تلك المنطقة.

ومنذ أسابيع حذر المسؤولون الأوكرانيون من أن موسكو قد تحاول مهاجمة المناطق الحدودية الشمالية الشرقية، وهو ما يزيد من تفوقها في الوقت الذي تعاني فيه أوكرانيا من تأخير المساعدات الغربية ونقص القوى العاملة.

ويبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.