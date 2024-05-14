الثلاثاء ١٤ مايو ٢٠٢٤
٠٦:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد 33 عاما.. ظهور مقبرة بابل الجماعية + صور

بعد 33 عاما.. ظهور مقبرة بابل الجماعية + صور
الثلاثاء ١٤ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

بعد مرور حوالي 33 عامًا، تسبب الإعلان عن وجود مقبرة جماعية في بابل، بإعادة الأمل والترقب في روح شاب يبدو ان عمره كان عاما واحدا فقط عندما اختفى والده خلال احداث الانتفاضة الشعبانية عام 1991.

العالم - العراق

وقبل يومين، وخلال اعمال حفر حامت شكوك حول وجود مقبرة جماعية ورفاة في منطقة باب المشهد في محافظة بابل، قبل ان تتدخل وزارة الداخلية العراقية وفريق من مكتب رئيس الوزراء العراقي ومؤسسة الشهداء.

وأشارت وكالة السومرية ان قيادة شرطة بابل أعلنت البدء بالحفر بمحيط مستشفى النسائية والأطفال في منطقة باب المشهد واغلاق المنطقة لاكمال عمليات الحفر بالمقبرة الجماعية المحتملة التي تعود لانتفاضة 1991، قبل ان يتم الإعلان بالفعل عن العثور على رفاة 3 ضحايا.

هذا الإعلان دفع لؤي صاحب الـ(34 عاما)، للجلوس قرب الحفرة التي يتم العمل عليها آملًا بالعثور على رفات والده في المكان الذي يعتقد أنه مقبرة جماعية تضم رفات عدد من الضحايا الذين دفنوا عام 1991 خلال أحداث الانتفاضة الشعبانية.

وتشير التقديرات والاعتقادات الى ان مابين 30 الى 50 رفاة مدفونة في هذا المكان منذ 33 عاما.

روابط ذات صلة

العراق يطيح بشبكتين دوليتين متورطتين بارتكاب جرائم مختلفة

العوادي: إنهاء عمل 'اليونامي' جاء بطلب عراقي وتوصية أممية

السوداني يطلب رسميا إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق