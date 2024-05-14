بريطانيا تندد باعتداء مستوطنين على قوافل مساعدات لغزة + فيديو

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وقال كاميرون، في منشور على منصة إكس: "إن الهجمات التي يشنها المتطرفون على قوافل المساعدات في طريقها إلى غزة مروعة، لافتا إلى أن «سكان غزة يتعرضون لخطر المجاعة، وهم بحاجة ماسة إلى الإمدادات".

وتابع: "يجب على [إسرائيل] محاسبة المهاجمين وبذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات، وسأثير مخاوفي مع الحكومة الإسرائيلية".

ويواصل جيش الاحتلال والمستوطنون تنفيذ مخطط تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال مهاجمة شاحنات المساعدات، وغلق المعابر، رغم الدعوات الدولية لإدخال المساعدات إلى القطاع المُحاصر، الذي تفتك المجاعة بسكانه.