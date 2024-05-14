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لا خطة لتصدير الغاز الإيراني إلى أوروبا حاليا

لا خطة لتصدير الغاز الإيراني إلى أوروبا حاليا
الثلاثاء ١٤ مايو ٢٠٢٤ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

صرح الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، محمد جغيني إنه ليس لطهران خطة لتصدير الغاز إلى أوروبا حاليا، مؤكدا تمديد عقد تصدير الغاز إلى العراق لمدة خمس سنوات أخرى.

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وفي حديث صحفي، أشار مجيد جغيني، إلى خطة صناعة الغاز في البلاد للتصدير إلى أوروبا، قائلا: "في الوقت الحالي، لا توجد خطة في هذا الصدد".

وقال أيضا عن خطط زيادة صادرات الغاز: "نحن نفي بالالتزامات الدولية وإذا تم توقيع عقود جديدة فمن الطبيعي أن تزيد الصادرات، لكننا حاليا نفي بالعقود الجارية".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية، أنه تم تمديد عقد تصدير الغاز إلى العراق لمدة خمس سنوات أخرى مع المفاوضات، وذكر: "بالإضافة إلى ذلك، نتفاوض مع تركيا لتمديد العقد، وفي هذا الصدد تم تشكيل فريق عمل مشترك وقد تم متابعة الموضوع بشكل جدي".

وبشأن أرمينيا وباكستان شدد جغيني أيضاً أن: " أرمينيا تطلب الحصول على المزيد من الغاز من إيران، والمفاوضات في هذا المجال مستمرة، كما أعلنت باكستان في الأشهر القليلة الماضية أنها تعتزم إحياء عقد الغاز مع إيران، وتجري المفاوضات بين البلدين".

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