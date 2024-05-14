'إبادة غزة'.. نجوم 'مشاهير العالم' تنطفئ في سواد الصمت+ فيديو

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وتشمل أهداف هذه التعبئة الإلكترونية المساندة للفلسطينيين، أسماء بارزة من نجوم السينما و التلفزيون الغربي.

وعلى تطبيق تيك توك، حقق وسم "blockout2024" (بلوك آوت 2024) انتشارا واسعا مع أكثر من 30 ألف منشور أمس الاثنين.

وطرح أحد المغردين سؤالا: هل تعلم أن المشاهير يحصلون على المال مقابل دعم الإبادة الجماعية في غزة، ومنهم من يمولونها؟! نرجو المشاركة الفاعلة في حملة "blockout2024"، دعونا نحظر جميع الحسابات المؤيدة للعدو الإسرائيلي على كافة منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت مستخدمة للإنترنت تسمي نفسها "شومبا"، "عندما كانوا يقصفون مدينة رفح حيث يعيش آلاف الأطفال، كان الحديث عن ملابس زندايا أكثر تداولاً مما يحدث" في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة، مضيفة "من خلال حظرهم، أنتم تستهدفون مصدر رزقهم".

وقال ناشطون إن أكثر من 200 يوم من الدمار والقتل والإبادة لأكثر من مليوني محاصر في غزة كانت كافية لأن يتحرك المشاهير والمؤثرون لاتخاذ موقف إيجابي والضغط على الجهات الرسمية لإيقاف المعاناة أو على الأقل الحديث عنها لتوعية الناس، لكنهم اختاروا الصمت والتخاذل لذلك انطلقت حملة "احظروهم".

كماطالب أحد المغردين بعمل قائمة للمشاهير وصانعي المحتوى في العالم العربي الذين لم يدعموا القضية الفلسطينية ولم ينددوا بحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، لنشرها على منصات التواصل ليقوم الناس بحظرهم من حساباتهم.

وبحسب موقع "سوشل بلايد" Social Blade المتخصص، خسرت كيم كارداشيان أكثر من 814 ألف متابع على إنستغرام في شهر واحد، وسيلينا غوميز أكثر من مليون، والممثل دواين جونسون المعروف بـ"ذي روك" أكثر من 397 ألفا، وبيونسيه نحو 700 ألف متابع.

وقالت مؤثرة معروفة باسم منى عبر تيك توك: "إنهم يعلمون أنه كان ينبغي لهم التحدث عن ذلك منذ وقت طويل، ولكن بعد أن بدأنا هذه الحركة، بدأوا بكسر حاجز الصمت. استمروا في الحظر!".