222 يوما على جرائم الاحتلال .. رفح تتأهب والعالم يشاهد بصمت

العالم- فلسطين

وفي ذات السياق لقنت المقاومة الفلسطينية الاحتلال درسا قاسيا جديدا بعد أن كبدته خسائر فادحة في الجنود والآليات.

عمليات للمقاومة

وكانت كتائب القسام - الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أعلنت عن تنفيذ عملية مركبة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام، استهداف قوة خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد، وفور إخلاء الجنود لأسفل المنزل تم استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد "رعدية" ووقعوا بين قتيل وجريح.

وأضافت في بيان لها عبر قناتها على تلغرام، أنه بعد وقت قصير تقدم عدد من عناصرها صوب نفس المنزل وفجروا عبوة مضادة للأفراد في مدخل المنزل وأوقعوا الجنود بين قتيل وجريح.

* كتائب أبو علي مصطفى: مشاهد من استهداف موقع كرم أبو سالم برشقة صاروخية:

كرم

وتابعت القسام، أنه فور تقدم قوة مدرعة لإنقاذ المصابين وانتشال القتلى، استهدف عناصرها دبابة ميركفا بقذيفة "الياسين 105" وفجرنا دبابة مركفاه ثانية بعبوة شواظ.

فيما يلي ابرز تطورات العدوان على غزة في يومه الـ 222:

-مقتل جندي إسرائيلي بمعارك جنوب قطاع غزة

-اشتباكات ضارية في مخيم جباليا

-مسؤول أميركي: مساعدات عسكرية بمليار دولار لإسرائيل

-اقتحامات واعتقالات في مدن الضفة الغربية المحتلة

* فيديو.. جانب من اقتحام شارع الجامعة في مدينة نابلس

نابلس

-قصف مكثف على أحياء بجنوب القطاع