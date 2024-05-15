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نظرية نتنياهو بالنصر الكامل في غزة والتشكيك الأميركي

الأربعاء ١٥ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

كيف يقرأ كلام نائب وزير الخارجية الأميركي بأن ادراة بايدن لا ترى أن "إسرائيل" ستحقق نصرا كاملا بهزيمة حماس؟

العالم - مع الحدث

  • ماذا يعني حث واشنطن للكيان على وضع خطة واضحة لحكم غزة بعد الحرب وهي تشكك في قدرتها على انهائها؟
  • كيف ينظر الجانب الإسرائيلي للضغط الأميركي الرسمي لنظرية نتنياهو بتحقيق النصر في الميدان كما هو حاصل اليوم؟
  • هل مايجري في غزة شبيه بما واجهته أميركا في العراق وأفغانستان بعد غزوها البلدين بحسب توصيف مسؤولين أميركيين؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الباحث بالشؤون الإقليمية هاني الجمل، ومنسقشبكة قادرون معا وليد محمد علي.

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