مؤتمر دولي في طهران بهذا المجال..

العالم - مراسلون

في إطار الجهود المتواصلة لتحسين جودة الخدمات الصحية في البلاد، ورفع مستوى القطاع الصحي، عقد المؤتمر الدولي الخامس لطب نقل الدم في طهران بمشاركة خبراء معنيين.



المؤتمر يبحث آخر المستجدات العلمية في هذا المجال، ويرمي الى التعريف بأحدث تكنولوجياته التي يقدمها القطاع الصحي في ايران على المستويين المحلي والعالمي.



وقال المدير العام لمؤسسة نقل الدم في ايران مصطفى جمالي لمراسل العالم: "نرغب كثيرا أن يكون لنا تعاون مع دول الجوار بخبراتنا التي نمتلكها، وهذا الأمر يوفر الفرصة لتقديم خدماتنا للدول الصديقة، خاصة الشعب الفلسطيني الذي يعاني اليوم من عدوان صهيوني".



جمع المؤتمر خبراء محليين ودوليين متخصصين في مجال طب نقل الدم، وركز على تحسين الاداء واستخدام مستجدات الاجهزة المتطورة لعمليات نقل الدم. وأشار المشاركون إلى أنه بالتعاون مع الجمعيات الدولية المعنية، تم تطوير عدة برامج في أبحاث نقل الدم، بالإضافة إلى إجراء دراسات حول الممارسات الحالية في هذا المجال، حيث عرضت النتائج على المؤتمر.



وقال رئيس قسم المختبرات في الجامعة الوطنية للعلوم في عمان مجتبى اللواتي لمراسل العالم: "مؤتمر مثل هذا يفيد العلماء من حيث مشاركة المستجدات العلمية الجديدة في مجال نقل الدم وفي نفس الوقت هو مجال للتعارف بين الاعضاء المشاركين على أساس كيفية نقل الدم".

بدوره قال الأمين العام للمؤتمر بشير حاجي بيكي لمراسل العالم: "من خلال البحوث المطروحة لأمانة المؤتمر سيتم مناقشة التحديات التي تواجه نقل الدم للوصول إلى توصيات تساهم في تحسين هذه العملية وتطبيقاتها".



استعرض المؤتمر أفضل الأساليب الحديثة في رعاية المرضى، وناقش أهم الإشكالات العلمية المتعلقة بخدمات نقل الدم وأحدث المتغيرات العلمية والمعرفية من خلال مداخلات المتخصصين.