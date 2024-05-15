بشكل مفاجئ.. جيش الاحتلال ينسحب من هذه المحاور في غزة؟!

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في غزة، إن الجيش الإسرائيلي انسحب من محاور مختلفة من حي الزيتون وجنوب حي الصبرة وصولا إلى منطقة شارع 8 وشارع 10 المنطقة القريبة من المنطقة الفاصلة بين شمالي وجنوبي قطاع غزة بعد ما تلقى ضربات موجعة من قبل المقاومة الفلسطينية.

وأضاف، أن الجيش الإسرائيلي اقتصر تواجده على أطراف حي الزيتون حيث يتمركز في محاور بعيدة عن الاحياء، موضحا أنه رغم انسحاب آليات الاحتلال من حي الزيتون الا إن القصف المدفعي واطلاق النار من قبل جيش الاحتلال على الحي مازال مستمرا.

وأشار مراسل العالم إلى أن قوات الاحتلال استهدفت عيادة تابعة للأونروا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، وأخرى في حي الزيتون، ما أدى الى استشهاد 17 شخصا، كما استشهد تسعة اشخاص واصيب آخرون جراء قصف طال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ومخيم البريج وسط القطاع.

هذا وارتفع عدد ضحايا المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال الساعات الماضية في قطاع غزة إلى 63 شهيدا، لتصل حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي الى 35 ألفا و170 شهيدا، وأكثر من 79 ألف جريح.