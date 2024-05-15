شاهد.. صواريخ المقاومة في لبنان تدك قاعدة ميرون الجوية الإسرائيلية

العالم – خاص بالعالم

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها هاجمت مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا ‏والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية وأصابت تجهيزاتها السابقة والمستحدثة وتم تعطيل أجزاء منها ‏بشكل كامل.‏

واستهدف مجاهدو المقاومة مقر قيادة 'الفرقة واحد وتسعين' في ثكنة 'برانيت' بصواريخ بركان الثقيلة إصابة ‏مباشرة وتدمير جزء منه. وسقط صاروخ على مستوطنة كريات شمونه وسط تقارير عن انطلاق صفارات الإنذار في عدة مستوطنات شمالية.



كما تم إطلاق صاروخين باتجاه موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة. وكان حزب الله قد استهدف منطادا تجسسيا في الجليل الأعلى، وأوقع طاقمه بين قتيل وجريح.

كذلك نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لقنص قناص إسرائيلي.كان متمركزا بأحد المباني شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

كما نشرت ايضا مشاهد من استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل أكثر من اثنا عشر جنديا في عملية مركبة نفذتها في معسكر جباليا، شمالي قطاع غزة.



وأضافت أنه تم 'استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها.

وفي سياق الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا يعود لعائلة براش في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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