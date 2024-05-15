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نتنياهو: لن اسمح بإقامة دولة للفلسطينيين!

نتنياهو: لن اسمح بإقامة دولة للفلسطينيين!
الأربعاء ١٥ مايو ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال رئيس وزراء كيان الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أنه لن يسمح للفلسطينيين بإقامة دولة، واصفا إياهم بـ"إرهابيين".

العالم-الاحتلال

وزعم نتنياهو: أنه "لا جمعية عامة للأمم المتحدة ولا أي هيئة أخرى ستمنعنا من حقنا الأساسي في الدفاع عن النفس" على حد قول نتنياهو.

وفي تصريحات سابقة، قال نتنياهو إن "حكومته مصممة على الانتصار المطلق وستضرب بكل قوة"، ولن تدخر جهدا لإعادة الاسرى في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو أنه "يجب القضاء على حركة حماس أولا" وقبل الحديث عن اليوم التالي من الحرب.

وشدد رئيس حكومة الإحتلال المتطرفة على أن تل أبيب "تواجه تحديات لم يواجهها أي جيش حديث، ويجب أن تدافع عن نفسها وألا تطلب ذلك من الأمريكيين أو غيرهم"حسب قوله.

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