هنية: المقاومة اكدت أن زوال الاحتلال حتمية قرآنية وحقيقة تاريخية

العالم-فلسطين

وأضاف أن كيان الاحتلال الإسرائيلي لايزال يعيش أزمةَ الوجود ويصارع من أجل البقاء. وأوضح هنية أن الجيش الذي لا يقهَر، هزم وانهار في قطاع غزة تحت ضربات المقاومة، وأن حماس تعاطت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء من مصر وقطر.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن أبطال المقاومة يؤكدون أن زوال الاحتلال حتمية قرآنية وحقيقة تاريخيّة.

وقال هنية : قضية فلسطين حاضرة في ذاكرة شعبنا وكل أحرار العالم و ما زال المحتل يعيش أزمة الوجود ويصارع من أجل البقاء.

وأضاف : الشعب الفلسطيني أسقط كل المخططات الخبيثة التي هدفت إلى إنهاء القضية الفلسطينية؛و أهل الضفة والقدس صمدوا وقاوموا كل محاولات التهويد وتذويب القضية الفلسطينية.

وتابع : أجيال فلسطين يدركون أن لا عودة عن حق العودة والجيش الذي لا يقهر قُهر وهزم وانهار في غزة تحت ضربات المقاومة.

وأردف هنية: العالم كله رأى حقيقة العدو الصهيوني المجرم صاحب التاريخ الإجرامي والمقاومة في كل مناطق القطاع يسطرون أمجاد شعب وأمة.



وقال هنية "فصائل المقاومة ما زالت توقع الخسائر بالعدو بعد أشهر من الحرب و تعاطت الحركة بكل إيجابية في التفاوض من أجل الوصول لوقف إطلاق النار.

واضاف: الاحتلال رد على موافقتنا على مقترح وقف إطلاق النار بالدخول إلى رفح ومناطق الشمال و ستواصل الحركة السعي لوقف إطلاق النار بكل الطرق الممكنة؛ وكل اتفاق يحقق مطالب شعبنا نسعى له بكل قوة.

وأكمل"المقاومة في كل خطوط المواجهة بغزة توقع بالعدو الخسائر للشهر الثامن على الحرب رغم فارق ميزان القوة و إن مراوحة العدو في المكان وإصراره على احتلال معبر رفح يضع المفاوضات في مصير مجهول.

وأشار هنية إلى أن تعديلات الاحتلال على المقترح الأخير وضعت المفاوضات في طريق مسدود، وسنواصل العمل مع فصائل المقاومة لوقف الحرب على غزة.

وقال أيضا: "إصرار العدو على المضي قدما في عملية رفح يضع المفاوضات برمتها في مصير مجهول ونحن متوافقون مع الأشقاء في مصر على ضرورة انسحاب العدو الصهيوني من معبر رفح وكافة مناطق القطاع.

وذكر ان "الموقف الأمريكي يواصل انحيازه للعدو والاستمرار في توفير الدعم السياسي والغطاء لحرب الإبادة ضد شعبنا.

وختم بالقول ان حركة حماس وكتائب القسام وجدت لتبقى، فاليوم التالي الحرب سيكون بما يقتضي مصلحة شعبنا الفلسطيني.