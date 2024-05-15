الاحتلال يقتحم بلدات في جنين وغرب بيت لحم وشمال الضفة

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت عرابة وكفر راعي وسيلة الظهر وفحمة بمحافظة جنين، وشنت حملة تفتيش واسعة.

كما افادت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال اقتحمت قرية حوسان غرب بيت لحم وتمركزت في منطقة "المطينة" عند مدخلها الشرقي، ووسطها، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال، مدينة طوباس، حيث تأتي هذه الاعتداءات في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الاستيلاء على منزل في قرية جلبون بمحافظة جنين.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال تواصل تضييق الخناق على المواطنين في القرية، والاستيلاء على مغسلة للمركبات، ومنزل يعود للمواطن رافع رفيق أبو الرب، لليوم الـ25 على التوالي.