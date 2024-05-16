ممثل حماس في إيران: "الوعد الصادق" غيرت معادلات الحرب

العالم - إيران

وأضاف خالد قدومي وهو يتحدث أمام "إجتماع غزة الطلابي" بمدنية إصفهان: أن إخفاقات الكيان الصهيوني أمام جبهة المقاومة قد ثبتت اليوم، ولذلك ومن منطلق اليأس والإحباط لجأ إلى سلاح التجويع والتعطيش، لكنه لم ينجح في هذا حتى.

وأوضح أن: الرواية الأميركية والإسرائيلية عن فلسطين وحرب غزة قد فشلت، ونرى أن طلبة أرجاء العالم أصبحوا يدافعون عن فلسطين.

وأكد أن: يوم السابع من أكتوبر كان يوم زوال الكيان الإسرائيلي القاتل للأطفال وأن هذا اليوم بلا شك، هو مرحلة من حركة طوفان الأقصى الكبرى.

ومضى قدومي يقول إن خسائر كبيرة تكبدها الكيان الصهيوني الغاصب بعد عملية السابع من أكتوبر في الأبعاد الاقتصادية والعسكرية، وحسب رؤية الخبراء العسكريين، فإن الضغط الذي يمارسه حزب الله خلال هذه الفترة على إسرائيل، كان كبيرا جدا وجديرا بالاهتمام من الناحية العسكرية.

وأكد ممثل حماس في جانب آخر أن عملية الوعد الصادق غيرت معادلات الحرب ضد الصهاينة، معتبرا أن: هذه الحركة كانت إنجازا كبيرا، نشهد الآن نتائجها الإيجابية.