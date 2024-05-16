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"إف بي آي" يستجوب "مؤرخا يهوديا"!

الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال المؤرخ اليهودي إيلان بابيه، إنه خضع للاستجواب لمدة ساعتين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، في مطار ديترويت ميتروبوليتان بالولايات المتحدة، بدعوى دعمه لحركة حماس.

العالم - الأميركيتان

وأوضح بابيه، عبر حسابه على "فيسبوك"، مساء الأربعاء، أن الاستجواب أجراه اثنان من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، واحتجزا هاتفه الشخصي خلال ذلك.

وأعرب المؤرخ الإسرائيلي عن استغرابه من الأسئلة التي وجهت له، وقال: "وجها أسئلة مثل هل تدعم حماس؟ هل تعتقد أن [إسرائيل] ارتكبت إبادة جماعية في غزة؟ ما هو الحل للصراع؟".

وكان من بين الأسئلة التي وجهت له أيضا: من هم أصدقاؤه من العرب أو المسلمين في الولايات المتحدة، ومنذ متى يعرفهم، وما نوع العلاقة التي تربطه بهم.

وأشار بابيه إلى أن العميلين أجريا اتصالا هاتفيا مطولا مع أشخاص يعتقد أنهم مسئولون إسرائيليون، مبينا أنهما سمحا له بالمغادرة بعد نسخ كل المعلومات الموجودة في هاتفه.

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