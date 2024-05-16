الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤
٠٦:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

"اسرائيل" مرتبكة جدا!

حزب الله أشعل حدود الإحتلال مع لبنان بصواريخها

حزب الله أشعل حدود الإحتلال مع لبنان بصواريخها
الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الخميس، باندلاع حرائق في مواقع عدة على طول الحدود مع لبنان جراء إطلاق عشرات القذائف الصاروخية منذ الصباح.

العالم - لبنان

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية صعوبة السيطرة على الحرائق لتعذر الوصول للمواقع خشية استهداف فرق الإطفاء بصواريخ حزب الله.

وشن "حزب الله" اليوم هجوما صاروخيا بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا، استهدف مواقع عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، ردا على الغارات الإسرائيلية هذه الليلة في البقاع شرق لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية استهدفت الجبال المحيطة ببلدتي الخريبة وبريتال في البقاع، وذلك ردا على استهداف منشأة أمنية الليلة الماضية في منطقة "تقاطع غولاني" بالقرب من طبريا بمسيرة أطلقها "حزب الله" من جنوب لبنان.

ويتبادل حزب الله وكيان الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار عبر الحدود منذ 8 أكتوبر ويقول الأمين العام للحزب إن جبهة جنوب لبنان هي جبهة مساندة لغزة، كما أكد حزب الله مرارا أن وقف إطلاق النار في غزة وحده ينهي هجماته على الكيان الصهيوني.

واشتدت الإشتباكات في الأسابيع الأخيرة، حيث صعد حزب الله، هجماته على شمال الاراضي المحتلة.

روابط ذات صلة

الضربة الأعمق منذ بداية الحرب..حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية غرب طبريا

هكذا فرض حزب الله معادلات جديدة على جبهة الجنوب اللبناني