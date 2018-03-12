السجن 5 أعوام لـ5 بحرينيين منهم سيدتان بقضية الفورميلا وان

ونقل التقرير أن "تفاصيل الواقعة إلى اتفاق المتهمين من الأول إلى الثالثة على وضع قنبلة محلية الصنع في مواقف حلبة البحرين الدولية أثناء فعاليات سباق الفورمولا العام الماضي 2013 بهدف العمل على عدم نجاح تلك الفاعلية وإثارة الرعب والفزع بين مرتاديها، وكان ذلك بترتيب من المتهمين الأول والرابع، على أن يتولى المتهم الثاني تدبير القنابل المطلوبة للتنفيذ وتتولى المتهمة الثالثة مهمة توصيلها لداخل الحلبة وزرعها بالمكان المطلوب، وقد استعانت تلك المتهمة بالمتهمة الرابعة بعد أن أعلمتها بنيتهم وما سوف يقومون به، لمرافقتها أثناء التنفيذ وبعد أن وفر لهما المتهم الأول تذاكر الدخول."

وبين التقرير أن "المتهمة الثالثة توجهت في اليوم الأول للسباق للتأكد من إجراءات الأمن والتفتيش، ثم عادت في اليوم الثاني 20/4 بمرافقة المتهمة الخامسة من التوجه إلى الحلبة بعد أن وضعت وسادة على بطنها للتظاهر بكونها حاملاً لبيان قدرتهما على المرور وتخطي الحواجز والإجراءات الأمنية ومعاينة المكان تمهيداً لوضع القنبلة في اليوم التالي والأخير للسباق والمتفق عليه بينهم، إلا أن الشرطة النسائية قد اشتبهت فيهما وقامت بتفتيشهما واكتشاف أمرهما،"حسب الوكالة.