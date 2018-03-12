ملك البحرين يؤكد مواصلة التعاون العسكري مع السعودية

جاء ذلك، عقب حضور ملك البحرين للتمرين المشترك بدعوة من وليّ العهد السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والذي تجريه وحدات عسكريّة من أفرع القوات المسلحة بالذخيرة الحية بالسعودية، حيث تعد هذه التمارين من أكبر التمارين المجهّزة بالمعدّات وبعدد الأفراد والتجهيزات العسكريّة وأشملها.

ووفقاً لـ "وكالة الأنباء البحرينيّة"، فإن الزيارة تأتي في إطار التعاون القائم ما بين قوّة دفاع البحرين والقوّات المسلّحة السعوديّة وذلك في المجال القضائي، حيث تهدف الزيارة إلى زيادة سبل التعاون ما بين القضاء العسكري البحريني والسعودي، والإطّلاع على سير العمل في القضاء العسكري البحريني وما وصل إليه من تطوّر وبالأخص فيما يتعلّق بمحكمة التمييز العسكريّة وبرنامج القضاء العسكري الإلكتروني.

يذكر أنّ السعوديّة، أرسلت قوّة عسكريّة إلى البحرين قوامها 1000 عسكري، تحت مظلّة "درع الجزيرة"، لقمع التظاهرات والاحتجاجات الشعبيّة في البحرين التي انطلقت في فبراير 2011 . حيث ساندت قوّات النظام وعناصر المرتزقة في إخماد هذا الحراك المتواصل حتي اليوم.