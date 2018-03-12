عدد سكان إيران يتخطی حاجز الـ 77 مليون نسمة

كما توقع مركز الإحصاء بأن يصل عدد سكان إيران إلی أكثر من 79 مليون و600 ألف نسمة حتی السنتين المقبلتين مشيراً إلی أن عدد سكان إيران من عام 2006 حتی 2011 إرتفع بنسبة 5 ملايين نسمة.

كما تشير الإحصائيات الرسمية إلی أن عدد سكان المدن في إيران يبلغ أكثر من 56 مليون نسمة مقابل عدد سكان الأرياف والقری الذي يصل إلی 20 مليون نسمة.

وتحتل العاصمة طهران المركز الأول بإعتبارها الأكثر اكتظاظاً بالسكان من بين 31 محافظة حيث تحتضن أكثر من 12 مليون و550 ألف نسمة. وتأتي كل من محافظات خراسان الرضوية بإحتضان 6 ملايين و200 ألف نسمة وإصفهان بإحتضان 5 ملايين نسمة وفارس بإحتضان 7 ملايين و400 ألف نسمة في المراتب التالية من حيث عدد السكان.