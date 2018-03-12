بالفيديو؛ الجيش السوري يواصل عملياته بريف القنيطرة

ولم تهدأ وتيرة الاشتباكات المتصاعدة في ريف القنيطرة جنوب سوريا، حيث يواصل الجيش السوري ملاحقته للمجموعات المسلحة على عدة محاور، بالتزامن مع كمين نفذه الجيش، بعد رصد حركة مجموعات مسلحة على محور بلدة سعسع وتل الشحم في ريف القنيطرة ما ادى إلى مقتل عدد منهم.

وفي تصريح لقناة العالم قال المحلل السياسي السوري ملاذ المقداد؛ إن "هنالك سيناريو صهيوني اميركي لانشاء شريط حدودي يدافع عن الكيان الصهيوني.. ومن الواضح ان هذه الجماعات المرتزقة يكونون اوفياء للاميركيين والصهاينة الذين استخدموهم لهذا السبب".

ويلاحظ أن كثافة المعارك والتقدم للجيش السوري في حمص القديمة ترافق مع استمرار العمليات في الريف حيث استطاع الجيش كشف وتفكيك خمسة عبوات ناسفه تتراوح اوزانها بين 20 وحتى 40 كغ ومجهزة للتفجير بعدة طرق كانت مزروعة على محور طريق "تدمر – حمص".

وإعتبر الاعلامي والمحلل السياسي السوري سليمان سليمان في تصريح لمراسل العالم؛ أن سوريا اليوم "امام تحول عسكري إستراتيجي للسيطرة على حمص القديمة وإعلانها منطقة آمنة"، مؤكدا أن حمص وريف دمشق ستكون مناطق آمنة خلال نهاية شهر آيار.

وفي دمشق؛ أصوات النيران والانفجارات القادمة من حي جوبر تشير الى معارك قوية بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة والتي تتركز على محور المناشر ومجمع المدارس وأمام الشركة الخماسية، فيما يستمر سقوط قذائف الهاون على احياء جرمانا وبعض احياء دمشق.

سوريا اليوم كالأمس القريب لا جديد، اشتباكات و معارك على الأرض مترافقة مع حالة ترقب ما ستؤول إليه العمليات العسكرية في جوبر والمليحة خصوصاً في ظل حراك سياسي واستحقاق انتخابي.

Mal-02-15:35