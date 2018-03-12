فيديو خاص، جيش سوريا يسيطر على مناطق استراتيجية في حلب

وافاد مراسلنا حسين مرتضى، ان الجيش السوري يستكمل عملياته وتقدمه في حلب خصوصاً من محور المدينة الصناعية للسجن المركزي، معتبراً انه توغل مهم حققه الجيش بعد القيام بعملية التفاف ليصل الى بلدة البريج والتلة الاستراتيجية والتي تطل على العديد من البلدات والاحياء في حلب.

واشار الى وقوع مواجهات عنيفة وشرسة دارت في هذه المنطقة الاستراتيجية حيث المصانع والمعامل، وتحصينات واستعدادات المسلحين واضحة في هذه الاماكن والكتابات تدل على ذلك.

وقال مرتضى، ان الجيش السوري استولى على معمل ومصنع من أضخم المعامل لصناعة الصواريخ ومدافع الهاونات والقذائف، حيث يمكن ملاحظة التجهيزات والتقنيات التي كانت تستخدمها المجموعات المسلحة، موضحاً ان جثث المسلحين تحكي واقع شراسة المعركة بعد ان تركوها في المكان.

واضاف مرتضى، ان تقدم الجيش السوري الى تلة بلدة البريج الاستراتيجية بات على مشارف سجن حلب المركزي والذي لم يعد يبلغ حوالي الكيلومتر، والتي كانت تتواجد فيها المجموعات المسلحة في هذه المنطقة، مؤكداً انها اصبحت الآن تحت سيطرة الجيش السوري، مشيراً الى انه اجرى اتصالاً مع احد الضباط داخل السجن.

وشدد مراسلنا على ان هذه العملية والتقدم الذي حققه الجيش السوري من خلاله، هو عدة اهداف اهمها، الالتفاف على المدينة الصناعية والاقتراب من سجن حلب المركزي، بالاضافة الى قطع طريق الامداد والعمق الاستراتيجي للمسلحين.

4-5- 5:30- TOK