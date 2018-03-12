هل ستتخلى ايران عن تغريم باكستان حول أنبوب الغاز؟

وقال موقع "دي نيوز"، إنه في حال تصرف باكستان بصورة جادة في إكمال إنجاز مشروع مد أنبوب الغاز الإيراني إلى أراضيها فإن طهران ستتخلى عن تغريمها 200 مليون دولار شهرياً بسبب التأخير في إنجاز المشروع خلال المهلة القانونية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014.

وأضاف الموقع أن الجانبين الإيراني والباكستاني اتفقا على تغيير مهلة إكمال المشروع لذلك تخلت إيران عن تغريم باكستان 200 مليون دولار شهريا.

ووردت أنباء أن المهلة الجديدة حول إكمال المشروع تم تحديدها لغاية كانون الثاني/يناير عام 2015.

وفي هذا السياق قال مسؤول كبير في وزارة النفط والثروة الطبيعية الباكستانية بعد التوصل إلى نتيجة إيجابية في المفاوضات حول المشروع، أن إيران ضمنت منح حصتها الاستثمارية لإكمال المشروع.

وأكملت إيران مد أنبوب الغاز بطول 900 كيلومتر إلى الحدود مع باكستان إلا أن إسلام آباد لم تنجز أي شيء على صعيد إكمال المشروع.

وقال رئيس وزراء باكستان نواز شريف إنه في حال إكمال مشروع انبوب الغاز الإيراني فإنه سيتم ضخ 750 مليون قدم مكعب من الغاز الإيراني إلى بلاده ومن ثم سيتم رفع ضخ الغاز إلى مليار قدم مكعب.

هذا ولم تؤكد أية مصادر ايرانية صحة الخبر.