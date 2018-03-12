وزير الأوقاف المصري يطالب بإحالة القرضاوي إلى طبيب نفسي

وقال الوزير في بيان رسمى له، أكدت سالفا مراراً وتكراراً أن يوسف القرضاوي قد فقد صوابه، وقد أفقده ضياع سلطة الإخوان بمصر وعيه، فصار يتخبط في الفتاوى المغرضة التي تدعم الإرهاب وتدعو إلى الفساد والإفساد في الأرض.

وبشأن فتواه الأخيرة بحرمة المشاركة في الانتخابات الرئاسية أو حرمة انتخاب شخص بعينه قال الوزير: "أؤكد وأدعم بقوة بيان الأزهر الشريف بأن هذه الفتوى ضالة مضلة مغرضة متطرفة ومجافية للشرع، وأن المشاركة الإيجابية واجب وطني، فقد حثنا الإسلام على المشاركة والبناء في كل ما من شأنه إصلاح أمور البلاد والعباد".

وطالب الوزير جامعة الأزهر الشريف بسرعة "سحب جميع شهادات القرضاوي الأزهرية بعد أن تنكر الرجل لوطنه وأزهريته، وسرعة حل فرع اتحاد علماء المسلمين التابع للقرضاوي بالقاهرة، وحظر نشاطه، واعتبار أعضائه منتمين إلى مؤسسة محظورة".