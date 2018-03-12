المعارضة البحرينية تنقل مطالب شعبية لمسؤول اميركي

وافاد موقع الوفاق الخميس ان الوفد الأميركي استمع لوجهة نظر المعارضة البحرينية في أصل الأزمة السياسية وأسبابها، ووجهة نظر المعارضة لمتطلبات العملية السياسية الجادة والشاملة لعلاج الأزمة وتداعياتها الأمنية والسياسية والإجتماعية.

كما تطرق اللقاء إلى أسباب فشل دعوات الحوار وعدم انتاجيته، وكان من أبرزها غياب الإرادة السياسية والتمسك بالخيار الأمني والمغالبة، كما نقلت المعارضة موقفها الواضح من الإنتخابات القادمة.

وقدمت المعارضة الوطنية شرحاً عن واقع حقوق الإنسان والحاجة للحلول السياسية الشاملة والدائمة والتي من دونها يصعب وقف الإنتهاكات التي سببها المطالبة بالحقوق الإنسانية المشروعة، بالكرامة والمساواة والعدالة والشراكة السياسية.

