البث المباشر
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية

علماء دين لبنانيون يدينون الإضطهاد والتمييز الطائفي بالبحرين

علماء دين لبنانيون يدينون الإضطهاد والتمييز الطائفي بالبحرين
الخميس ١٥ مايو ٢٠١٤ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد المشاركون في الندوة الحقوقية التي عقدها منتدى البحرين لحقوق الإنسان الأربعاء ببيروت تحت عنوان “الإضطهاد الديني في البحرين” بأنّه يحق للشعب البحريني اللجوء للآليات الدولية لمقاضاة الحكومة البحرينية بجريمة الإضطهاد الطائفي” .

وقد شاركت في الندوة شخصيات روحية من ثلاث طوائف، وبحضور وسائل الإعلام وعدد من الشخصيات.
وافاد موقع الوفاق ان يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان اشار في الندوة إلى أنّ “القانون الدولي يتيح لأي جماعة إنسانية أن تلجأ إلى الأمم المتحدة والطائفة الشيعية في البحرين تشكل وجودا واسعا و مهما في التركيبة السكانية في البحرين ومن حقها وهي تتعرض إلى الاضطهاد الرسمي أن تلجأ إلى الآليات الدولية في مقاضاة السلطات البحرينية كما يحق لها اللجوء إلى الأمم المتحدة”.
من جهته قال الشيخ ماهر مزهر مسؤول العلاقات الدولية في تجمع العلماء المسلمين بلبنان إنّ التجمع يدعو الحكومة البحرينية لإعتماد وثيقة الوحدة الإسلامية التي أصدرها المجلس الإسلامي العلمائي بالبحرين كأحد مبادرات مكافحة الكراهية والتمييز في البحرين، وعلى السلطة أن تتبنى برنامج عمل خاص بها؛ فهي وثيقة تصلح لأن تكون كمشروع في الوحدة والتعاون بين المسلمين، معلنا “يوم 7 مايو/ أيار، وهو اليوم الذي اختتم فيه مؤتمر حوار الحضارات، يوما دوليا لمكافحة التمييز والإضطهاد الديني في البحرين”، مشيرا إلى “أنّنا نرى بأنّ مؤتمر حوار الحضارات الذي عقد قبل أسبوع في البحرين ، كان للهروب من استحقاقات الحل السياسي الداخلي، بدلا من أن يتحاور الحكم مع شعبه في حوار جاد وذي مغزى”.
وقال الشيخ سليم حمادة من طائفة الموحدين الدروز بأنّ “التمييز والإضطهاد الديني في البحرين هو أمر مجرّم في القوانين الدولية والشرائع السماوية، ونطالب الحكومة البحرينية باحترام حرية المعتقد، وايقاف تكريس التمييز داخل بنية الدولة، والعمل على تكريس المساواة بين الناس بدلا عن ذلك، مشددا بأنّه”على الحكومة البحرينية التجاوب مع المطالب الشعبية العادلة والمشروعة، وتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف، مطالبا اياها بالاعتذار عن الإنتهاكات التي تورطت بها، و السماح للمقرر الأممي الخاص للحريات الدينية بزيارة البحرين”، مدينا ما حصل في البحرين مؤخرا من حل المجلس الإسلامي العلمائي ونفي آية الله الشيخ حسين نجاتي.
وقال الشيخ حسين غبريس مسؤول العلاقات السياسية في تجمع العلماء المسلمين بلبنان إنّ “الحكومة البحرينية تكرس الإضطهاد الديني بدلا من استجابتها للمطالب المشروعة للشعب البحريني”، مشيدا بالموقف الحكيم للقيادة السياسية والدينية التي تمثل ضمير الشعب في البحرين وحافظت على وحدة الشعب والأرض، مستنكرا موقف المجتمع الدولي الذي لا يمارس الضغوط اللازمة لايقاف انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين.
 

روابط ذات صلة

الموسوي: الاضطهاد الطائفي في البحرين واقع ومُثبت بحقائق

كاتب بريطاني يصف البحرين بـ "جزيرة القمع والتعذيب"

الشيخ حمود يطالب البحرين دعوة المقرر الأممي للحريات

آخر الأخبار

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة

نيكي هايلي تهدد: لا زالنا مستعدين للتحرك في سوريا إذا...

صحيفة نمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مقر إقامة سفير ايران بفيينا

انطلاق معرض صناعة البناء في عمان بمشاركة شركات ايرانية

خبيرة أممية: أحداث ميانمار "تحمل سمات الإبادة الجماعية"

مفاجأة أخرى من "مجتهد"..هذا ما فعله بن سلمان بـ"منصور هادي"!

الدوري المصري الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

معلومات مفيدة جدا..بهذه الطريقة بامكانك سد طريق تجسس "فيسبوك" عليك!

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

هذه الاشياء تجنب فعلها أثناء شحن الهاتف

الفساد في السعودية.. بالفيديو..."الوليد بن طلال" ممنوع من السفر الا بإذن من ...؟!

العين الإماراتي يهرب من الهزيمة أمام الاستقلال الايراني

شاهد بالفيديو.. اعلامي تونسي يفجر مفاجأة حول طلب الامارت المثير من السبسي!

المالكي يؤكد "فشل نظام المحاصصة" في العراق 

إصابات على مدخل البيرة الشمالي والاحتلال يعتدي على مسعفين (صور)

امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني: الاميركان سيدفعون ضريبة اوهام رعاة البقر في البيت الابيض

الأکثر مشاهدة