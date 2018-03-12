5 سنوات لـ6 متهمين بحرق إطارات و3 سنوات لطفلين بحرينيين

وافاد موقع صوت المنامة الخميس ان النيابة العامة البحرينية احالت المتهمين إلى المحكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم في 24 مايو 2013 أشعلوا وآخرين مجهولين حريقا في إطارات وعازل ماء و"كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر"، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه "ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف في ذلك لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها".

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على المتهمين بالحبس لمدة 3 سنوات أنه ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها وكون المتهمين وإن كانا قد بلغا الخامسة عشر من عمرهما لكنهما لم يبلغا الثامنة عشر، ومن ثم فقد توافر في حقهما العذر القانوني المخفف المنصوص عليه في المادتين 70 و71 من قانون العقوبات.

