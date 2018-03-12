الوفاق: المرأة البحرينية أصلب من العنف الرسمي

وافاد موقع "الوفاق" امس الخميس ان الخزاعي اوضحت ان طاقة التحمل لدى المرأة البحرينية بدت أصلب من حديدية العنف الرسمي على الرغم من فتك الأخير بالأرواح والأنفس.

وشددت على ان واقع مبادرة المرأة تجاه الثورة البحرينية لم يتراجع ولم يتزلزل وهو ما يدلل على نفس طويل وعزيمة صلبة.

واشارت الخزاعي الى ان آخر ضحايا العنف الرسمي من النساء هي الشهيدة أسماء حسين التي تم ترويعها بمنزلها خلال مداهمته من قبل قوات النظام، فيما تتعرض العشرات إلى ذات الترويع بشكل يومي خلال هذه المداهمات التي تتم بشكل ارهابي.

وأشادت بدور المرأة البحرينية في الواقع اليومي للثورة البحرينية، حيث ترسم لوحة من لوحات الصبر والصمود والإباء، لافتة بأنها معتقلة وأم أو زوجة لمعتقل، وأم لشهيد أو زوجة شهيد، فضلا عن أنها مربية هذا الجيل الذي يأبى الخنوع والسكوت على الظلم.