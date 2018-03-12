لندن تستعد لمواجهة تظاهرات متوقعة قبل وصول الملك حمد

واعلنت الشرطة انها تتوقع ان تنظم تظاهرات عندما سيشارك الملك في مؤتمر من اجل تعزيز العلاقات بين بريطانيا والبحرين ستحضره ايضا الملكة اليزابيث الثانية.

ومن المتوقع ايضا ان تنظم تظاهرات احتجاج على معاملة ناشطي المعارضة في البحرين عندما سيحضر الملك مهرجان ويندسور للفروسية بغرب لندن يوم الاحد.

وسيرافق الملك نجله الامير ناصر بن حمد ال خليفة الذي ينظر القضاء في بريطانيا في اتهامات وجهت اليه بالمشاركة في التعذيب، وذلك اثر شكوى ضده تقدم بها لاجئ بحريني قال ان الامير قام بتعذيب متظاهرين معادين للنظام في 2011.