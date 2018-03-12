معجون يبني مينا الأسنان خلال 3 أيام فقط

وكشفت شركة يونيليفر الذى طورت هذا المعجون أنه قادر على إعادة بناء 82% من مينا الأسنان مرة أخرى خلال 3 أيام فقط من بداية الاستخدام، وكما أنه يعيد إليها لونها الأبيض وبريقها، ويجعلها أقوى وهو ما يحد من فرص الإصابة بالتسوس.

وتابع التقرير أن معجون الأسنان المبتكر يحتوى على سيليكات الكالسيوم وفوسفات الصوديوم، واللذين يتميزان بفاعلية كبيرة فى إعادة بناء طبقات جديدة من المينا على سطح الأسنان، وترسيب مجموعة من المعادن تندمج مع سطح الأسنان، لافتاً أن التكنولوجيا الجديدة المستخدمة تساهم في إعادة ملء الفراغات والثقوب التى تتكون بالأسنان نتيجة تناول المشروبات الغازية والأطعمة السكرية.

وأضاف التقرير، أن هذا المعجون يعد المنتج الأول فى العالم الذى يمتلك القدرة على علاج المراحل الأولية من تآكل مينا الأسنان، ويعيد بناءها مرة أخرى، وتتكون 82% من مينا الأسنان عقب ثلاثة أيام من استخدامه وتصبح أقوى 3 مرات، وذلك شريطة استخدام سيرم للأسنان، طورته الشركة البريطانية مؤخراً أيضاً، يبلغ سعره 30 جنيها إسترلينيا، حيث يستخدم لمدة شهر واحدة فقط.

وجاءت هذه النتائج على المجلة الطبية "Journal of Dentistry"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس عشر من شهر مايو الجارى.

