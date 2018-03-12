واشنطن اعطت الضوء الاخضر للمنامة لقمع الشعب+فيديو

وقال فاضل عباس في تصريح ادلى به مساء الجمعة لقناة العالم ان التصريحات الاخيرة للسيدة آن باترسون مساعدة وزير الخارجية الأميركية التي ادعت خلالها ان الشعب البحريني يمارس العنف اعطت الضوء الاخضر للنظام لمواصلة القمع للشعب البحريني وكان اخرها استشهاد الشاب علي فيصل العكراوي في حادث تفجير غامض في جزيرة سترة .

واضاف ان هناك مخاوف كبيرة في تصعيد العنف والقمع من قبل النظام في ظل استمرار القوى الكبرى اي بريطانيا واميركا في دعم النظام وغياب اي تحقيق جدي سواء كان من مجلس حقوق الانسان او المفوضية السامية لحقوق الانسان اتجاه هذه الحوادث مؤكدا على ضرورة اجراء تحقيق دولي يطلع الشعب البحريني على حقيقة الاغتيالات التي تحصل في البحرين ومن يقف ورائها .

واشار عباس الى استمرار التظاهرات في البحرين وقال ان هذه التظاهرات تعبر بشكل او باخر عن رفض منهجية النظام في القمع والعنف الذي يحصل الان في البحرين وكذلك تعبر عن رفض لاي تسوية خارج مطالب الشعب البحريني .

ورفض عباس تصريحات ولي عهد البحرين الذي قال خلالها ان اي حوار يجب ان يجري وفق خصوصية البحرين وقال ان النظام يستغل خصوصية البحرين في محاولة لتكريس الاستبداد والديكتاتورية مؤكدا انه لاتوجد خصوصية في هذا الجانب وان الديمقراطية مفهوم اممي وهناك انتخابات في كل دول العالم وبالتالي ان يتم فرض هيمنة واستبداد على الشعب البحريني تحت مسمى الخصوصية هذا امر مرفوض .

وتابع : المطلوب الان ان يكون هناك تحول ديمقراطي وان اي مفاوضات مع النظام باتجاه اي حل سياسي لابد ان تتضمن وجود سلطة تشريعية بالكامل للشعب البحريني وبدون مجلس الشورى وان يتم تشكيل حكومة برلمانية وليس حكومة معينة من قبل الملك .

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