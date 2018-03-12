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قدرات "فطرس" الموجهة: التحليق لـ2000كم و30 ساعة+صور

قدرات
الأحد ١٨ مايو ٢٠١٤ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

تعتبر "فطرس" من ابرز الطائرات الايرانية من دون طيار المميزة، بقدرتها على التحليق لمدى 2000 كم ولفترة 30 ساعة مستمرة.

وافادت وكالة فارس انه ازيح نهاية العام الماضي الستار عن هذه الطائرة التي تعتبر من احدث واكبر الطائرات من دون طيار الايرانية الاستراتيجية والمصنعة من قبل منظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية.

وتحظى هذه الطائرة بامكانية التحليق لمدى 2000 كم وارتفاع 25 الف قدم (نحو 7600 متر) وفترة تحليق 16 الى 30 ساعة، وهي قادرة على انجاز مهمات الاستطلاع والمراقبة والتسلح بصواريخ "جو - سطح" ومختلف انواع الصواريخ الاخرى لانجاز المهمات القتالية.

ومن المهمات التي بامكان هذه الطائرة انجازها، مراقبة الحدود البحرية والبرية ورصد خطوط النفط والاتصالات والتحكم بحركة المرور في الطرق ورصد المناطق المنكوبة بالزلازل والحرائق والسيول، وعمليات المراقبة لحفظ البيئة وارسال اشرطة فيديو وصور دقيقة خلال فترة القيام بالمهمات.

وفي حفل ازاحة الستار عن هذه الطائرة صرح وزير الدفاع العميد حسين دهقان بانه تم بنجاح اختبار هذه الطائرة في المختبرات والمراكز الاكثر تخصصا في البلاد وقال، انه تم اجراء الاختبارات الارضية وفق المواصفات الدولية في سرعات بطيئة ومتوسطة وعالية والتحليق بنجاح وبما يفوق الاهداف المرسومة.

وتتميز الطائرة من دون طيار "فطرس" بمزيتين مهمتين مقارنة مع النماذج السابقة (واهمها "شاهد 129")، الاولى زيادة مدى التحليق بمقدار نحو 300 كم ليصبح 2000 كم واستمرار فترة التحليق الى نحو 30 ساعة اي بزيادة مقدارها 6 ساعات قياسا للطائرة "شاهد 129".

وهذا الامر يعني تحسين تصميم الهيكل (خاصة الجناحين) وكذلك زيادة قدرة المحرك ليتمكن من التحليق لفترة طويلة بصورة مستمرة من خلال التزود بالوقود مرة واحدة.

ونظرا لمدى التحليق لهذه الطائرة، فان هنالك امكانية توجيه الطائرة بواسطة المتحكم من محطة السيطرة الارضية بصورة شبه آلية او آلية بالكامل.

ففي الحالة شبه الآلية يقوم المتحكم من خلال رؤية معلومات الطيران على شاشة العرض في المحطة، بالتحكم بالطائرة وتوجيهها بما يتناسب مع المهمة الموكلة.

وفي الحالة الآلية بالكامل، يتم خزن الاحداثيات الجغرافية للنقاط المحددة سلفا وفي مسار التحليق من قبل المتحكم عن طريق محطة التحكم الارضية في ذاكرة المعدات الالكترونية للطائرة، وبامكان الطائرة من خلال استخدام "جي بي اس" وجهاز قياس الارتفاع من قطع المسارات المحددة سلفا، وباستطاعة المتحكم حين تحليق الطائرة من اجراء التعديلات الصادرة من قائد العمليات.

وفي ضوء الخصائص الفنية للطائرات من دون طيار السابقة، يبدو ان الطائرة "فطرس" قادرة على التصوير الجوي وارسال صور الفيديو بصورة حية (امكانية تسجيل الصور في محطة التحكم الارضية) والقدرة على التخطيط للذهاب والمجيء وتنفيذ المهمة عبر الكومبيوتر والطيار الالي وارسال معلومات الطيران بصورة دائمة.

ويمكن استخدام هذه الطائرة في عمليات المراقبة الجوية والاستطلاع عبر التقاط الصور واشرطة الفيديو الجوية من عمق مواقع العدو والحرب الالكترونية والرصد والكشف عن الاهداف والتحكم بحركة المرور ومراقبة الشريط الحدودي بهدف مكافحة التهريب ودراسات الانواء الجوية والتقاط الصور لاعداد الخرائط الجغرافية او سائر المهمات المطلوبة.

ومن مزايا زيادة سقف التحليق في الطائرات من دون طيار، خفض كمية الوقود المستهلك وبالتالي زيادة استمرارية التحليق وكذلك زيادة مدى الرؤية والمدى العملاني.

 

 

 

 

 

 

 

 

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