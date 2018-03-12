فيديو/ داعشي بحريني يمزق جواز سفره ويتوعد حكام بلاده

وافاد موقع "صوت المنامة" اليوم الاحد ان أحد عناصر "داعش" في الفيديو، الذي نعرض جزء منه، أن تمزيق جواز السفر رسالة إلى البحرين وحكامها، وكان حوله مجموعة من الأشخاص يحملون جوازات سفر سعودية ولبنانية، قاموا بتمزيقها أيضا.

وقال المسلح البحريني في سوريا منتقدا تهديدات السلطة البحرينية والمهلة التي أعطتها لمن أسماهم بـ "المجاهدين الموحدين" من أبناء البحرين مهلة لمدة أسبوعين بالعودة أو إسقاط الجنسية.

واضاف: "يا أيها المساكين أما علمتم أننا جنود دولة الإسلام في العراق والشام تركنا جناسيكم (جنسياتكم)، وتبرئنا منها ومنكم ومن جنسياتكم وقوانينكم ودساتيركم وهي تحت أقدامنا".

"ان داعش ستتمدد وتتمدد حتى تزيل عروشكم"، واكد أن تمزيق الجنسية وحرقها ليس معناة عدم العودة إلى البحرين، مشيرا إلى أنه سيعود لها ليس بجواز سفر بل بالسلاح."

وتابع: "ان داعش ستتمدد وتتمدد حتى تزيل عروشكم"، واكد أن تمزيق الجنسية وحرقها ليس معناة عدم العودة إلى البحرين، مشيرا إلى أنه سيعود لها ليس بجواز سفر بل بالسلاح.

وتوعد المسلح البحريني بـ "تمزيق حكام البحرين أشلاء أشلاء" على حد قوله، والتقرب بها إلى الله، قائلا "والله لن نجلس حتى ندق أخر مسمار في نعوشكم".

وكانت قد دعت وزارة الداخلية البحرينية مواطنيها الذي يقاتلون في نزاعات خارج البلاد للعودة خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين، محذرة من إجراءات ضدهم قد تصل إلى حد سحب الجنسية منهم.