البحرين..الامن يحاصر منزل رئيس المجلس الاسلامي العلمائي

وأوضحت الوفاق على صفحتِها على الفيس بوك أنّ قوات مدججة بالسلاح ومصحوبة بمدرعة وملثَّمين حاصرت منزل المشعل في منطقة جدحفص غرب العاصمة المنامة وطالبتْه بالحضور للتحقيق غداً بمبنى المباحث الجنائية.

وجاءت المحاصرة بأسلوب الترهيب وشملت منازل رئيس المجلس الإسلامي العلمائي سماحة السيد مجيد المشعل، وعضو الهيئة المركزية بالمجلس سماحة الشيخ محمد المنسي.

ويأتي هذا الإستهداف المباشر للمجلس الإسلامي العلمائي بعد ساعات من لقاء ملك البحرين مع بابا الفاتيكان والحديث عن التسامح الديني في البحرين.

وكانت محاكم النظام أصدرت حكماً سياسياً بحل المجلس الإسلامي العلمائي، كما قام النظام بإبعاد آية الله الشيخ حسين النجاتي، وهدم 38 مسجداً وعشرات الاعتداءات على المؤسسات الدينية.