فيديو..سوني Sony تعلن عن أخف هاتف بقياس 5.3 بوصة بالعالم

ويمتاز "إكسبريا تي 3" Xperia T3، وهو الاسم الذي أطلقته الشركة على هاتفها الجديد، بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ وغطاء خلفي مصمم من مادة غير لامعة، كما أنه يأتي بـ3 ألوان، هي الأبيض والأسود والبنفسجي.

ويقدم الهاتف شاشة بقياس 5.3 بوصة وبدقة 720p ومن نوع "تري لومينوس" TriLuminos التي تقول سوني إنها توفر "لونا أحمر أشد إحمرارا ولونا أزرق أشد زرقة" – حسب تعبيرها – أي إنها توفر ألوانا شديدة الوضوح والتباين، كما أنها تدعم تقنية "آي بي إس" IPS لزاوية عرض واسعة.

ويدعم "إكسبريا تي 3" الجديد اتصالات الجيل الرابع "إل تي إي" LTE، ويضم معالجا رباعي النوى بتردد 1.4 جيجاهرتز، بالإضافة إلى بطارية بسعة 2500 ميلي أمبير/ساعة مع إمكانية استخدام البطارية لأطول زمن ممكن.

ويأتي الجهاز مزودا بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وبحساس من نوع "إكسمور آر إس" Exmor RS، كما تدعم الكاميرا تصوير الفيديو بتقنية "التصوير بالمدى الديناميكي العالي" HDR.

وقالت شركة سوني إنها تعتزم إطلاق هاتف "إكسبريا تي 3" في جميع أسواق العالم بحلول نهاية شهر تموز/يوليو القادم، دون أن تتطرق للسعر.