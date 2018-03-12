بالفيديو، قبائل موالية للحوثيين تستعيد السيطرة على عمران من التكفيريين

فالمواجهات الاخيرة التي شهدتها محافظة عمران (شمال اليمن) بين الحوثيين والميليشيات المدعومة من حزب الاصلاح واللواء 310، حملت مفاجأة كبيرة بتدخل الطيران الحربي اليمني الى جانب التكفيريين وهو الذي يقود حرباً كبيرة عليهم في جنوب البلاد.

واشار الاعلامي اليمني عبد الله علي في تصريح لمراسلنا، الى ان المواطن اليمني اصبح ذا وعي كاف يمكنه من مواكبة المرحلة التي يمر فيها، مشيراً الى انه يلاحظ في هذه الايام ما يجري من ازدواجية في المعايير خاصة في الجيش اليمني حيث ان الجيش يقف ضد ما يسمى تنظيم القاعدة ويحاربها في جنوب الضالع وغيرها، وفي نفس الوقت يقف مع العناصر الفارة من محافظات الشمال ويحارب الى صفها ضد حركة انصار الله التابعة للحوثيين، مشدداً على انه من الضروري ان توضح وزارة الدفاع كيفية العمل او كيفية ما يجري اليوم على الساحة اليمنية.

وجاء قصف الطيران الحربي بعد السيطرة شبه التامة لانصار الله على محافظة عمران وطرد التكفيريين الذين عملوا على جر البلاد الى مرحلة خطيرة.

واعتبر مقاتل من أنصار الله مصطفى حسن لمراسلنا: ان قصف تجمعات انصار الله بالطيران الحربي هو هروب من مخرجات الحوار الوطني، مشيراً الى ان هذا الامر سيؤدي بالجيش اليمني الى الهاوية وتدمير للوطن.

واكد مراسلنا احمد المختفي، انه رغم تدخل الطيران الحربي ضد الحوثيين في صراعهم المشتعل في محافظة عمران مع التكفيريين الا ان المشاهد تؤكد وجود تقدم كبير وواضح ولافت لانصار الله في ساحات المعركة.

واضاف، انه وفقاً لمصادر متعددة فان المعارك الطاحنة التي دارت خلال اليومين الماضيين بين الحوثيين وانصارهم من قبائل عمران من جهة، والميليشيات التكفيرية المدعومة من حزب الاصلاح وبعض وحدات الجيش اليمني من جهة اخرى، اسفرت عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الميليشيات، فضلاً عن اسر وهروب الكثير منهم، كما تشاهد ارتال الآليات العسكرية المتجهة في كل مكان للمشاركة في الاقتتال كما تظهر لقطات متعددة لجثث القتلى في كل مكان.

هذا واتهم قائد حركة انصار الله عبد الملك الحوثي، مستشار الرئيس اليمني علي محسن الأحمر وحزب الاصلاح بتوريط الجيش وجره في معركة ضد أبناء محافظة عمران.

وفي كلمة ألقاها، شن الحوثي هجوماً عنيفاً على جماعة الاخوان المسلمين في اليمن وحملهم مسؤولية الأوضاع المزرية التي وصلت اليها البلاد أمنياً واقتصادياً، داعياً الى مسيرات شعبية في مختلف المحافظات دعماً للجيش واللذين رفضوا الدخول في حرب ضد أبناء عمران.

6/4- 11:30- tok