البحرين .. اعتقالات بالجملة واستعدادات لـ "جمعة كنس الطوارئ"

ونقل موقع "الوفاق" عن شهود عيان قولهم، أنّ قوّات الأمن داهمت فجر امس عددا من المنازل، مستخدمة المدرعات والمركبات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية فضلا عن التحليق المروحي المنخفض، كما انتشرت الميليشيات المدنية والمرتزقة على سطوح المنازل، وقامت باعتقال عدد من الشباب، وهو ما أثار مخاوف الأطفال والنساء، مشيراً إلى أنّ من بين المعتقلين الأخوين "يونس وحسين جاسم الحلو" من النويدرات.

من جانبها أدانت جمعية الوفاق هذه المداهمات والاعتقالات، واصفة إيّاها بـ "الارهابيّة" واعتداءً على الحرمات، مشيرةً إلى اكتظاظ السجون البحرينيّة بالمعتقلين، وهو ما يخالف القوانين ومبادئ حقوق الإنسان.

هذا وتنطلق اليوم في بلدة كرانة، المسيرة النسائيّة الفاعلة التي تحمل شعار "إرادةُ الشعب"، وذلك ضمن فعّاليّات مسيرة الانتصار على قانون الطوارئ، والتي دعا إليها ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير.

ويأتي هذا الحراك النسويّ، تأكيداً على دور المرأة المؤثّر في الحِراك الثوريّ العام، وفي إطار الاستعدادات للفعّاليّات الكبرى التي ستشهدها البحرين يوم الجمعة المقبل تحت شعار "جمعة كنس الطوارئ".