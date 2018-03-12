البث المباشر
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية

خبير: اجتماع بروكسل جاء لاعلان خطر الموت القادم من الشرق

الخميس ٠٥ يونيو ٢٠١٤ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

دمشق (العالم) 2014/6/4- اكد الخبير الاستراتيجي السوري رياض صقر، ان الاتحاد الاوروبي ومجموعة الدول السبع بحثوا خلال اجتماعهم في بروكسل حول كيفية وقف الهجمة المضادة من قبل الارهاب الموجه ضدهم والذي اخذ ينتقل من العراق وسوريا، الى دول اقليمية ودولية، معتبراً ان اجتماع بروكسل هو لاعلان خطر المسلحين الاجانب ولمناقشة الموت القادم من الشرق.

وقال صقر في حوار مع قناة العالم الخميس، ان الارهابيين الذين خرجوا من اوروبا كمرتزقة واجتاحوا الحدود التركية السورية وارتكبوا جرائم ضد الشعب السوري من تفجير وقتل وتقطيع وذبح، بدأوا يعودون الى دولهم نتيجة خيبة الامل الكبيرة التي حصدوها في سوريا والعراق، ونفذوا عمليات ارهابية في اوروبا.

واشار الى تحذيرات الجهات الامنية الاوروبية التي تقول ان الارهاب العائد اليهم بدأ يشكل خلايا نائمة لدى اوروبا واصبحت تشكل ضغطاً على الحكومات في داخل الاتحاد الاوروبي، موضحاً انهم يجتمعون في اجتماع عاجل في بروكسل لاعادة التواصل مع الجهات الامنية السورية واللبنانية والعراقية والتركية للوقوف على حقيقة هؤلاء الارهابيين.

وقال صقر: ان الخوف بدأ يتسلل لدى الاجهزة الامنية الاوروبية باعتبار ان الارهاب اصبح ارهاباً ليس فقط في سوريا والعراق، بل اصبح ارهاباً اقليمياً وعالمياً بدليل انه اخذ يتسلل الى داخل اوروبا، مشيراً الى "ان اي تفجير او اطلاق نار يستنفر بسرعة الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة، بينما انهم وباعلان لسان وزارة الخارجية الاميركية بان اميركياً فجر نفسه في تفجير انتحاري في مدينة ادلب لا احد يتحرك لهذا الموضوع رغم سقوط ضحايا جراء ذلك، اضافة الى آلاف الضحايا الذين سقطوا جراء الاعمال الارهابية من اغتيالات وقتل وتقطيع وذبح على الهوية، هذا كله لم يتحدث عنه الاتحاد الاوروبي لانه لم يلمس الخطر الا عندما بدأ يضرب عندهم الارهاب".

وتساءل الخبير الاستراتيجي، كيف يمكن للاتحاد الاوروبي ان يوقف هذه الحملة المضادة من قبل الارهاب الموجه ضدهم الذي اخذ ينتقل خاصة بعد تصريحات ما يسمى تنظيم "داعش" بنقل المعركة الارهابية الى الداخل التركي ومنها الى داخل اوروبا، مشيراً الى المثل الشعبي الذي يقول "ان من اشعل النار عليه ان يعرف اتجاه الريح"، موضحاً انهم اشعلوا النار في سوريا ولكن لم يلحظوا اتجاهاتها التي قد تمتد اليهم، وقد بدأوا يتلمسون هذا الخطر من خلال الخلايا النائمة التي بدأت تستفيق عبر عمليات اطلاق نار وتفجيرات التي وقعت في اوروبا.

وشدد صقر، على ان انهم لن يستطيعوا ان يفعلوا شيئاً تجاه الارهاب المتسلل اليهم، الا بالتعاون الامني والسياسي مع سوريا، مستشهداً بحديث وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد على احدى المحطات الفضائية، بان هناك اتصالات من دول اوروبية واميركية مع سوريا للوقوف على حقيقة هؤلاء الارهابيين وللحصول على المعلومات التي حصلت عليها دمشق طيلة السنوات الثلاث من الحرب من خلال اسر وقتل الارهابيين.
6/4- 15:30- tok

روابط ذات صلة

توقيف داعية في بروكسل يجند متطوعين للقتال في سوريا

ثلاثة قتلى وجريح في اطلاق نار بالمتحف يهودي في بروكسل

روحاني يحذر من محاولات لنشر الارهاب بالعالم باسم الاسلام

كيف انقلب سحر الإرهاب في سورية على ساحره في الغرب؟

الجيش العراقي يقضي على مجموعة من داعش ويدمر مفخخات

داعش تختطف 150 من الطلاب الاكراد بحلب

اوروبا تدرج "جبهة النصرة" على لائحة منظمات الارهاب

آخر الأخبار

معلومات مفيدة جدا..بهذه الطريقة تسد طريق تجسس "فيسبوك" عليك!

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

هذه الاشياء تجنب فعلها أثناء شحن الهاتف

الفساد في السعودية.. بالفيديو..."الوليد بن طلال" ممنوع من السفر الا بإذن من ...؟!

العين الإماراتي يهرب من الهزيمة أمام الاستقلال الايراني

شاهد بالفيديو.. اعلامي تونسي يفجر مفاجأة حول طلب الامارت المثير من السبسي!

المالكي يؤكد "فشل نظام المحاصصة" في العراق 

إصابات على مدخل البيرة الشمالي والاحتلال يعتدي على مسعفين (صور)

امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني: الاميركان سيدفعون ضريبة اوهام رعاة البقر في البيت الابيض

مصر.. تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يوما احتياطيا

هكذا ترد ايران على الشائعات حول الطائرة التركية المنكوبة

شاهد.. مضاربة حامية بين فتيات في مول بالطائف!؟

الشرطة البريطانية تفحص مادة مريبة في مقر البرلمان

موسكو: من حق الحكومة السورية ألدفاع عن أمن مواطنيها والتصدي للإرهاب

بعد ظهور مؤشر الوقود الأحمر الى اي حد يمكن قيادة السيارة؟

الارهابيون في الغوطة الشرقية ...باتت أيامهم معدودة

الأکثر مشاهدة