معارض بحریني: النظام فاشل ولايستطيع ان يتفاهم مع شعبه + فيديو

وقال الشهابي في تصريح ادلى به مساء الجمعة لقناة العالم ان الثورة البحرينية اعتمدت على شعبها وماشاهدناه امس الجمعة من مسيرات وما تشهده الساحات كل ليلة وكل يوم من حضور شعبي في كافة المناطق يؤكد ان الشعب اصبح معتادا على الثورة واصبح متمرسا في النضال وانه لن يقبل باقل من تحقيق مطالبه وهذا ياتي رغم ماتمارسه العائلة الخليفية من قمع متواصل ومن قتل ومن اعتقال .

واضاف : عندما يعتقل النظام اكثر من ثلاثة الاف و500 شخص واكثر من 450 طفلا بينما في الكيان الاسرائيلي ليس هناك اكثر من 250 طفلا في السجون هذا يعني ان النظام فقد شرعيته وانسانيته .

وحول الحوار بين النظام والمعارضة قال الشهابي : كل مادخل النظام في ازمة يتحدث عن الحوار ويرفع راية الحوار ولكنه تعلم الجمعيات والاحزاب المعارضة ويعلم الشعب بان هذا النظام لايعترف بالحوار ، لم يعترف به ماضيا ولم يجمتع يوما مع ممثلي الشعب لابالخمسينات ولابالستينات ولا في اي لحظة من لحظات الزمن لان لدى افراده شعورا بالاستعلاء والاستكبار وانهم ينظرون الى الشعب بانه دونهم .

وتابع : ان هذا النظام قد استنفد وجوده واصبح في طي سلة المهملات وعليه ان يرحل لان الشعب يقول يوميا " الشعب يريد اسقاط النظام " وبالتالي لايوجد اي مجال للحوار لان النظام لايريد الحوار مؤكدا ان النظام البحريني يراهن على كسر ارادة الشعب وعندما يطالب النظام الجمعيات السياسية بالمشاركة غير المشروطة في انتخابات صورية لمجلس فاشل فانه يعتقد بانه بامكانه تطويع ارادة الشعب .

وصرح الشهابي ان النظام يعتمد فقط على الدعم الخارجي وخاصة السعودي والبريطاني ولكن هذا الدعم لن يثبت النظام وسيسقط لان ارادة الشعب اقوى من الطغاة .

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