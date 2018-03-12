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بالفيديو، قطع طرق امداد المسلحين يحسم معارك ارياف حلب

السبت ٠٧ يونيو ٢٠١٤ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

ريف حلب (العالم) 2014/6/7- سجل الجيش السوري تقدماً لافتاً في بعض احياء حلب وريفها الجنوبي، واستطاع السيطرة على عدة قرى استكمالاً لتطويق المدينة من الجهة الجنوبية وعزل الريف الجنوبي عن الغربي وقطع طريق امداد المسلحين.

وافاد مراسلنا ربيع كلوندي، ان الجيش السوري بدأ مرحلة جديدة من عملياته العسكرية في مدينة حلب تهدف الى تطويق المدينة من الجهة الجنوبية وعزل الريف الجنوبي عن الريف الغربي لقطع طرق امداد المسلحين، حيث انطلقت عملية مباغتة للجيش من تلة الارصاد الجوية، بينما تقدمت وحدات اخرى للجيش من محور قرية حدادين ومحور سكلايا باتجاه منطقة الخانات والتي تمت السيطرة عليها ليتوجه الجيش بعدها غرباً باتجاه قلعة نجم ليتقدم ويسيطر عليها.

واكد احد العسكريين في تصريح لمراسلنا: ان عملية للجيش السوري بدأت على مرحلتين، المرحلة الاولى تقدمت من الارصاد الجوية باتجاه خانات عزان، وتمت السيطرة على مدارج عزان، مشيراً الى ان المرحلة الثانية تقدم فيها الجيش وسيطر على حدادين والوضيحي وقلعة نجم، وبعدها تم السيطرة على جبل عزان بالتقدم الى كتيبة الدفاع الجوي وتمت السيطرة عليها.

واشار مراسلنا الى وجود انفاق وتحصينات وناقلات وقود كانت تستخدمها المجموعات المسلحة في عملياتها ضد الجيش السوري، ومسلحون من جنسيات غير سورية قضوا خلال الاشتباكات.

وقال جندي سوري لمراسلنا: "نحن الآن على جبل عزان المتاخم لكتيبة الصواريخ وتلة الشهيد، مؤكداً ان الجيش مسيطر نارياً على قرى الوضيحي، عزان، الطين والصفيرا.

واضاف، انه في الاول من امس قامت المجموعات الارهابية المسلحة بالتسلل من قرية الطين وعزان باتجاه تلة عزان الا ان الجيش السوري استطاع صد الهجوم، مشيراً الى ان طريق حلب- دمشق الدولي يبعد حوالي عشرة كليومترات، حيث سيصل الجيش السوري الى هذا الطريق ويقوم بتحرير الريف الجنوبي لحلب كاملاً.

نتائج العملية جاءت بسيطرة الجيش على كتيبة الدفاع الجوي المتموضعة على قمة جبل عزان والتي تطل غرباً على قرى عطين والحاضر والزُربة والتي باتت تحت نيران الجيش السوري.

وافاد مراسلنا كلوندي: ان الجيش السوري يستكمل انتصاراته قاطعاً بذلك امدادات المسلحين بين الريف الجنوبي والريف الغربي لمدينة حلب، وايضاً يستكمل حصاره حول المسلحين الموجودين داخل مدينة حلب.
6/7- 15:30- tok

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