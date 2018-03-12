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مراسل العالم: انهيار معنويات المسلحين بعد مقتل امير النصرة بالغوطة

السبت ٠٧ يونيو ٢٠١٤ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

دمشق (العالم) 2014/6/7- افاد مراسل العالم نقلاً عن مصدر عسكري سوري بانهيار معنويات المجموعات المسلحة في منطقة المليحة بعد مقتل امير ما يسمى بجبهة النصرة المدعو عبد العزيز عرموش، وبدأت بالانسحاب من بعض المحاور، مشيراً الى ان الجيش السوري يتابع فرض حصاره الخانق على المجموعات المسلحة المتواجدة في عمق الغوطة الشرقية وبالذات في منطقة المليحة.

وكان الجيش السوري قد تمكن بعد اشتباكات من قتل أحد أخطر قيادات المسلحين في الغوطة الشرقية المدعو عبد العزيز عرموش الملقب بـ "ابو الفوز الانصاري"، الذي قاد الهجوم منذ أشهر ونفذته ما يسمى ميليشيات "جيش الاسلام" و"جبهة النصرة" على منطقة عدرا الصناعية نهاية العام الفائت وارتكب المجازر بحق المدنيين فيها حيث لقب بـ"سفاح الغوطة الشرقية".

واضاف مراسلنا حسام زيدان، انه فيما يستمر الجيش السوري في استهداف المجموعات المسلحة على محيط بلدة المليحة في منطقة جسرين وزبدين ودير العصافير امتداداً الى زملكا ووادي عين ترما، كثف الجيش من عملياته العسكرية في منطقة جوبر ما ادى الى مقتل عدد كبير من المسلحين، اضافة الى استهداف سياراتهم التي كانت تقل المسلحين والسلاح.

واوضح زيدان، وفي الريف الجنوبي في دمشق استمر الجيش السوري في عملياته العسكرية في منطقة خان الشيخ، بالاضافة الى المنطقة المرتبطة بريفي درعا الشمالي والغربي التي لازالت تستمر فيها عمليات الجيش بالتوازي مع مناطق مختلفة من درعا حيث استهدف سيارة تقل مسلحين على طريق عترمان، كما تصدى الجيش السوري لمحاولة مهاجمة المسلحين نقاطاً عسكرية في منطقة الجديّة بالقرب من منطقة النجاة، اضافة الى استهدافه لتجمع آخر في محيط تلة المشمش في منطقة النجاة، وايضاً تصدى لهجوم آخر على بلدة الطف التي كان قد طهرها الجيش السوري منذ فترة في منطقة النجاة والتي تعتبر منطقة وعرة وصخرية تمتد من جسر خبر حتى منطقة ازرع.
6/7- 15:30- tok

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