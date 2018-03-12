من هم قادة العالم المنتظر حضورهم مونديال البرازيل؟

وسيحضر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون و11 من رؤساء الدول والحكومات مباراة الافتتاح بين البرازيل وكرواتيا في 12 حزيران/ يونيو في ساو باولو، وبينهم امير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيسا الغابون علي بونغو اونديمبا وبوليفيا ايفو موراليس.

وقد اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ستنظم بلاده كأس العالم المقبلة في 2018 انه سيحضر المباراة النهائية في 13 تموز/ يوليو في ستاد ماراكانا في ريو دي جانيرو.

وسيحضر اخرون لقاء او لقاءين وسيجرون اجتماعات ثنائية مع الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، مثل المستشارة الالمانية انغيلا ميركل او نائب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن.

وفي ما يلي القائمة التي نشرتها الرئاسة البرازيلية:

- المستشارة الالمانية انغيلا ميركل لحضور مباراة المانيا والبرتغال في سلفادور دي باهيا في 16 حزيران/ يونيو.

- ملك بلجيكا فيليب والملكة ماتيلدا ورئيس الوزراء البلجيكي ايليو دي روبو لحضور مباراة بلجيكا وروسيا في ريو دي جانيرو في 22 حزيران/ يونيو.

- رئيسة تشيلي ميشيل باشليه لحضور مباراة الافتتاح في 12 حزيران/ يونيو في ساو باولو ومباراة تشيلي واستراليا في سويابا في 13 حزيران/ يونيو.

- زوران ميلانوفيتش رئيس وزراء كرواتيا لحضور مباراة البرازيل وكرواتيا ثم كرواتيا والكاميرون في ماناوس في 18 حزيران/ يونيو.

- رئيس الاكوادور رافايل كوريا لحضور مباراة الافتتاح.

- نائب الرئيس الاميركي جو بايدن لحضور مباراة الولايات المتحدة وغانا في ناتال في 16 حزيران/ يونيو.

- رئيس غانا جون مهاما لحضور مباراة الافتتاح.

- رئيس هندوراس خوان اورلاندو هرنانديز لحضور مباراة هندوراس وفرنسا في بورتو الليغري في 16 حزيران/ يونيو.

- ملك هولندا فيليم الكسندر لحضور مباراة هولندا واستراليا في بورتو الليغري في 18 حزيران/يونيو.

- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور المباراة النهائية في ريو دي جانيرو في 13 تموز/يوليو.

- رئيس الاوروغواي خوسي مويكا لحضور مباراة الافتتاح.

-امير موناكو البير الثاني لحضور مباراة الارجنتين والبوسنة في ريو دي جانيرو في 15 حزيران/ يونيو ومباراة كوريا الجنوبية وبلجيكا في ساو باولو في 26 حزيران/ يونيو.

- امير قطر تميم بن حمد آل ثاني لحضور مباراة الافتتاح.

- رئيس سورينام ديزيريه بوتيرس لحضور مباراة الافتتاح.

- رئيس انغولا خوسي ادواردو دو سانتوس لحضور الافتتاح.

- رئيس بوليفيا ايفو موراليس لحضور الافتتاح.

- رئيس الغابون علي بونغو اوديمبا لحضور الافتتاح.

- رئيس الباراغوي هوراسيو كارتس لحضور الافتتاح.

- رئيس كينيا اوهورو كينياتا لحضور الدوري النصف النهائي (غير موضحة) والمباراة النهائية.

- الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لحضور الافتتاح.